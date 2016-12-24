В Саранске открыли мемориальную доску в память о медработниках, погибших от коронавируса

В столице Мордовии на здании Республиканской инфекционной клинической больницы установили мемориальную доску медработникам, которые отдали свои жизни в борьбе c коронавирусной инфекцией. Памятная табличка посвящена врачу-инфекционисту Елене Арбузовой и санитарке Наиле Аюповой.

Они одними из первых вошли в «красную зону», оказались на переднем крае борьбы с опасным, коварным и на тот момент малоизученным заболеванием – Covid-19. Но, к сожалению, погибли, спасая жизни пациентов.



Елена Арбузова больше 30 лет боролась с инфекционными болезнями, лечила маленьких пациентов. По словам коллег, она с особым чувством ответственности и врачебного долга подходила к своим обязанностям. Обладала высочайшим профессионализмом и замечательными человеческими качествами - душевностью, отзывчивостью, доброжелательностью, умением сопереживать каждому больному. Елена Николаевна свой опыт и знания передавала молодым врачам, являлась их наставником, помогала им в их профессиональном становлении. Ее не стало в 2021 году.

Наиля Аюпова 14 лет проработала в Республиканской инфекционной клинической больнице младшим медицинским работником. Она скончалась в 2020 году. В памяти тех, кто ее знал, она останется трудолюбивым, ответственным и исполнительным сотрудником.



Память врачей, погибших при исполнении профессионального долга в период пандемии коронавирусной инфекции, коллектив больницы почтил минутой молчания.