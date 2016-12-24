«Ёлка желаний»: юный футболист Егор получил от Артёма Здунова бутсы и мяч

Ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний» исполнила заветные мечты и помогла стать счастливее уже многим детям. Глава Мордовии Артём Здунов присоединился к благотворительному проекту «Мечтай со мной» и 28 декабря воплотил в реальность мечту Егора Корнева из Саранска.

С Егором и его мамой Екатериной Артём Здунов встретился на футбольном манеже. Место выбрано не случайно - десятилетний Егор большой фанат футбола. Новогодним подарком с «Ёлки желаний» для мальчика стали профессиональные бутсы.

«Я занимаюсь дзюдо и плаванием, но очень хотел бы тренироваться в футбольной секции. Летом целыми днями играл во дворе с ребятами, очень полюбил этот спорт», - рассказал Егор.

Вместе с бутсами Глава Мордовии подарил мальчику футбольный мяч, сказав: «Надевай обновку, будем бить пенальти!»

Тут же, на футбольном поле, Егор с удовольствием примерил яркие новенькие бутсы. Глава Мордовии заметил, что обязательно нужна защита для ног - футбол довольно травматичный вид спорта.

Серию подач сделали Егор, Артём Здунов, Инсаф Хайруллин и Александр Егоров. «Ты играешь против целой команды Правительства Мордовии», - сказал руководитель республики.

Президент Федерации футбола Мордовии Александр Егоров рассказал, что уже завтра пройдет футбольный турнир, на который пригласили и Егора. Здесь решится, в какой команде он будет тренироваться.

Прощаясь с Артёмом Здуновым, мама Егора поблагодарила за подарки, отметив: «Вы очень угадали с подарком, думаю, сын даже спать будет в долгожданных бутсах».