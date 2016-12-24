В Саранске 29-летнему парню суд вынес приговор за «провальный» налет на офис кредитной конторы

В столице Мордовии суд приговорил к реальному сроку лишения свободы 29-летнего безработного местного жителя, совершившего налет на офис микрофинансовой организации.

По данным регионального МВД, разбойное нападение произошло вечером 1 октября этого года - тогда в помещение кредитной конторы на улице Полежаева в Саранске зашел неизвестный молодой человек с маской на лице. Посетитель повел себя агрессивно - угрожая ножом, потребовал у сотрудницы офиса денежные средства. В этот момент в кассе находилось около 100 тысяч рублей.

Девушка сообщила в полицию о произошедшем нападении сразу же после того, как налетчик скрылся в неизвестном направлении. В результате обнаруженных на месте преступления экспертами ЭКЦ республиканского МВД материалов для исследования, личность подозреваемого была установлена. Молодой человек был задержан оперативниками уголовного розыска по месту жительства.

Но что примечательно, в информации прокуратуры республики в свое время указывалась любопытная деталь - подвергшаяся нападению сотрудница офиса вручила налетчику не реальные деньги, а муляж пачки банкнот номиналом 500 рублей в банковской упаковке. С этой «куклой» злоумышленник благополучно и скрылся, будучи убежденным в достижении своей преступной цели.

Тем не менее, за этот «провальный» разбой житель Саранска получил 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратура РМ также сообщает, что фигуранту определили и ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.