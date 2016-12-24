Cемиклассница Василиса Косырева из Саранска получила от Главы Мордовии музыкальную аппаратуру для занятий вокалом

«Это за что так Мордовию не любить?»
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«Елка желаний» — ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Глава Мордовии Артём Здунов 28 декабря присоединился к благотворительному проекту «Мечтай со мной» и встретился с семиклассницей Василисой Косыревой из Саранска, чтобы исполнить ее мечту.
Пятнадцатилетняя Василиса пришла в гости к Артёму Здунову с мамой Еленой Васильевной и – со своей мечтой! Василиса очень любит петь – часто с удовольствием подпевает любимым исполнителям, звездам российской эстрады. У Деда Мороза с «Елки желаний» девочка попросила музыкальную колонку с микрофоном.
Подарок гостье Глава Мордовии вручил вместе с большой корзиной фруктов, юная вокалистка сразу объявила: «Сегодня же микрофон опробую на звук, а музыкальную колонку – на громкость!»
Для Артёма Здунова девочка приготовила подарок, сделанный своими руками – сувенирное мыло в виде символа наступающего года - белого кролика. Елена Васильевна рассказала, что для «солнечных детей» в Саранске действует центр «Солнечный мир Мордовии», созданный для поддержки и социальной адаптации людей с синдромом Джона Дауна. Дети и взрослые занимаются здесь музыкой, прикладным творчеством, спортом, кулинарией и, конечно, общаются. Артём Алексеевич получил приглашение побывать в гостях в «Солнечном мире».
За чаепитием обсудили волнующие вопросы – например, завершение ремонта Саранской общеобразовательной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также мама Василисы попросила благоустроить придомовую территорию возле многоэтажки, где они живут – асфальт пришел в негодность, трудно пройти, а инвалидам-колясочникам ездить просто опасно. Артём Здунов пообещал помочь – руководство города обязательно займется этим вопросом.
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