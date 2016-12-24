Глава Мордовии обсудил с социальным блоком Правительства вопросы выплаты единого пособия для семей с детьми и беременных женщин

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В Мордовии, как и по всей стране, стартовал прием заявлений на единое пособие для семей с детьми и беременных женщин. Пока сделать это можно только в электронном виде. С 28 декабря на портале Госуслуг можно заполнить форму для подачи заявления на единое пособие. Предпочитающим оформить его через бумажное заявление придется подождать до 9 января. Тогда это можно будет сделать в клиентских службах объединенного Фонда пенсионного и социального страхования.
Глава Мордовии 28 декабря обсудил с социальным блоком Правительства организационные вопросы по выплатам единого пособия. Руководитель республики напомнил, что Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлена комплексная задача: сделать всю систему поддержки семей с детьми максимально целостной и последовательной.
«Поэтому с 1 января 2023 года вводится единое пособие, которое объединит ряд мер социальной поддержки семей с детьми и беременных женщин. В Мордовии более 27 тысяч семей с детьми станут получателями нового пособия. Оператором единого пособия выступает Фонд пенсионного и социального страхования. Важно понимать, как будут функционировать единые офисы клиентского обслуживания, удобно ли это будет для жителей республики», - отметил Артём Здунов.
Как рассказала вице-премьер Правительства РМ Галина Лотванова, единое пособие объединит шесть выплат, все организационные мероприятия по обеспечению функционирования с нового года единых офисов клиентского облуживания проведены. Для жителей республики объединение фондов позволит проще и удобнее организовать получение привычных мер поддержки. Выплаты начнутся с 10 января.
В совещании приняли участие руководители Министерства труда и социальной защиты населения республики и регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования.
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