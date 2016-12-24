В Мордовии 52-летний безработный отделался условным сроком за вырубку деревьев на миллион рублей

52-летний житель села Шокша Теньгушевского района выслушал приговор суда за незаконную вырубку деревьев в лесничестве в особо крупном размере.

В ходе расследования было установлено, что в сентябре этого года сельчанин попросил двух местных жителей помочь ему заготовить древесину на одном из выделов участкового лесничества. При этом «лесоруб» не сообщил своим товарищам об отсутствии у него разрешения на истребление насаждений.

С 10 по 24 сентября на делянке недалеко от села Мельсетьево артельщики спилили 301 дерево, общим объемом 120 кубических метров. Организатор вырубки предполагал вывезти древесину к себе в хозяйство и в последующем продать, но его криминальный промысел был выявлен сотрудниками полиции.

Как сообщает МВД по РМ, по предварительным данным, причиненный Министерству лесного хозяйства и природопользования РМ ущерб, составил около 950 тысяч рублей.

Браконьер вину в совершении преступления признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Надо думать, иск о возмещении ущерба также найдет своем место в уголовном делопроизводстве.