В Мордовии «Полицейский Дед Мороз» исполнил новогодние желания детей погибших сотрудников органов внутренних дел

В преддверии предстоящих праздников «Полицейский Дед Мороз» осуществил в республике новогодние мечты детей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Об этом сообщает МВД по РМ.

Яркая встреча со сказочными персонажами прошла в Мордовском государственном национальном драматическом театре. В мероприятии приняли участие заместитель Министра внутренних по РМ Игорь Зубаров, вдовы погибших сотрудников и их дети Саша Святкин, Ульяна Мартьянова и Гриша Байков.

Каждый из ребят за несколько дней до Нового года загадал желание, написав письмо главному волшебнику, который смог осуществить их мечты.

«Полицейский Дед Мороз» и руководство республиканского МВД поздравили всех с наступлением долгожданных школьных каникул, пожелали отлично провести новогодние праздники и подарили подарки.

Ребята в свою очередь рассказали о своих успехах в школе и поделились мечтами на будущий год.