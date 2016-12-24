В Мордовии «Полицейский Дед Мороз» исполнил новогодние желания детей погибших сотрудников органов внутренних дел

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В преддверии предстоящих праздников «Полицейский Дед Мороз» осуществил в республике новогодние мечты детей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Об этом сообщает МВД по РМ.
Яркая встреча со сказочными персонажами прошла в Мордовском государственном национальном драматическом театре. В мероприятии приняли участие заместитель Министра внутренних по РМ Игорь Зубаров, вдовы погибших сотрудников и их дети Саша Святкин, Ульяна Мартьянова и Гриша Байков.
Каждый из ребят за несколько дней до Нового года загадал желание, написав письмо главному волшебнику, который смог осуществить их мечты.
«Полицейский Дед Мороз» и руководство республиканского МВД поздравили всех с наступлением долгожданных школьных каникул, пожелали отлично провести новогодние праздники и подарили подарки.
Ребята в свою очередь рассказали о своих успехах в школе и поделились мечтами на будущий год.
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