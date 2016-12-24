Бывший начальник караула пожарной части лечебно-исправительного учреждения УФСИН по РМ признан виновным в получении взятки

В Мордовии чествовали волонтеров
В Доме Республики состоялась церемония награждения, посвященная Дню добровольца
Сотрудниками УФСБ по РМ совместно с отделом собственной безопасности УФСИН по РМ пресечена противоправная деятельность начальника караула пожарной части ФКУ ЛИУ-19, обвиняемого в получении взятки.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены два факта получения взятки сотрудником федеральной службы исполнения наказания от заключенного за незаконный пронос на территорию колонии запрещенных предметов. Эти эпизоды относятся к февралю 2022 года. Денежные средства в сумме 16 тысяч рублей и 2 тысячи рублей через посредника были перечислены на карту знакомой начальника караула.
На основании переданных УФСБ материалов Следственным комитетом по РМ в отношении 32-летнего мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).
Фигурант вину признал в полном объеме. Зубово-Полянским районным судом ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Приговор суда в законную силу не вступил.
Поделиться в соц. сетях:
В Доме Республики состоялась церемония награждения, посвященная Дню добровольца
Артём Здунов встретился с Героем России Давидом Малыйкиным и его семьей
Артём Здунов вручил главам районов Мордовии ключи от новой коммунальной техники
В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
В Мордовии открылось высокотехнологичное фармацевтическое производство
Глава региона Артём Здунов осмотрел новые квартиры и пообщался с новоселами
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме