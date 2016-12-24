Бывший начальник караула пожарной части лечебно-исправительного учреждения УФСИН по РМ признан виновным в получении взятки

Сотрудниками УФСБ по РМ совместно с отделом собственной безопасности УФСИН по РМ пресечена противоправная деятельность начальника караула пожарной части ФКУ ЛИУ-19, обвиняемого в получении взятки.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены два факта получения взятки сотрудником федеральной службы исполнения наказания от заключенного за незаконный пронос на территорию колонии запрещенных предметов. Эти эпизоды относятся к февралю 2022 года. Денежные средства в сумме 16 тысяч рублей и 2 тысячи рублей через посредника были перечислены на карту знакомой начальника караула.

На основании переданных УФСБ материалов Следственным комитетом по РМ в отношении 32-летнего мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Фигурант вину признал в полном объеме. Зубово-Полянским районным судом ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Приговор суда в законную силу не вступил.