Сенатор от Мордовии Сергей Кисляк исполнил новогоднее желание восьмилетней Варвары Сурковой из Саранска

Новый год – время чудес, интересных встреч и, конечно же, время подарков. В преддверии Нового года Всероссийский проект «Мечтай со мной» организует акцию «Ёлка желаний», чтобы во время предновогоднего волшебства, как можно больше детей поверило в чудо.



В эти предновогодние дни мечту восьмилетней Варвары Сурковой из Саранска исполнил сенатор Российской Федерации от Мордовии Сергей Кисляк. Девочка − инвалид с нарушением речи очень хотела иметь современную умную Яндекс Станцию, чтобы слушать детские сказки и любимые песенки.



В семье Сурковых растет еще один ребенок − полуторогодовалый Максим. Мама, Татьяна Евгеньевна, в отпуске по уходу за ребенком, папа, Павел Александрович, работает оператором на ОАО «Электровыпрямитель».



Предновогоднее чудо в семье Сурковых произошло. Помощник сенатора подарила Варваре заветную колонку, Максиму радиоуправляемую машину, а также порадовала детей сладкими подарками.



При вручении подарков Сергей Иванович по видеосвязи побеседовал с молодыми родителями. Они рассказали о своей семье, интересах и увлечениях Варвары. Пригласили сенатора в гости на мордовские блины.



Также новогодние сладкие подарки от сенатора получили 100 воспитанников детских домов и интернатов Мордовии.