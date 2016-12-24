Сенатор от Мордовии Сергей Кисляк исполнил новогоднее желание восьмилетней Варвары Сурковой из Саранска

«С точки зрения инженерной мысли – это шедевр»
В Мордовии открылось высокотехнологичное фармацевтическое производство
Новый год – время чудес, интересных встреч и, конечно же, время подарков. В преддверии Нового года Всероссийский проект «Мечтай со мной» организует акцию «Ёлка желаний», чтобы во время предновогоднего волшебства, как можно больше детей поверило в чудо.
В эти предновогодние дни мечту восьмилетней Варвары Сурковой из Саранска исполнил сенатор Российской Федерации от Мордовии Сергей Кисляк. Девочка − инвалид с нарушением речи очень хотела иметь современную умную Яндекс Станцию, чтобы слушать детские сказки и любимые песенки.
В семье Сурковых растет еще один ребенок − полуторогодовалый Максим. Мама, Татьяна Евгеньевна, в отпуске по уходу за ребенком, папа, Павел Александрович, работает оператором на ОАО «Электровыпрямитель».
Предновогоднее чудо в семье Сурковых произошло. Помощник сенатора подарила Варваре заветную колонку, Максиму радиоуправляемую машину, а также порадовала детей сладкими подарками.
При вручении подарков Сергей Иванович по видеосвязи побеседовал с молодыми родителями. Они рассказали о своей семье, интересах и увлечениях Варвары. Пригласили сенатора в гости на мордовские блины.
Также новогодние сладкие подарки от сенатора получили 100 воспитанников детских домов и интернатов Мордовии.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии открылось высокотехнологичное фармацевтическое производство
В Доме Республики состоялась церемония награждения, посвященная Дню добровольца
Глава региона Артём Здунов осмотрел новые квартиры и пообщался с новоселами
Артём Здунов встретился с Героем России Давидом Малыйкиным и его семьей
В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
Артём Здунов потребовал разобраться с выведенными из бюджета средствами
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
Артём Здунов вручил главам районов Мордовии ключи от новой коммунальной техники