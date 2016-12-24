Сотрудники УФСБ поздравили воспитанников подшефного «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и школьников с Новым годом

«Мы ждем нашего Героя на Родине!»
В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
Сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия в преддверии Нового года по доброй традиции посетили воспитанников подшефного «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и учащихся военно-патриотического класса «Юные друзья пограничников» на базе Ялгинской школы Саранска. Ребятам вручили новогодние подарки и пожелали исполнения их заветных желаний, а также счастья и здоровья в наступающем году.
Кроме этого, в рамках взаимодействия между ведомством и образовательными учреждениями школьникам была организована экскурсия по историко-демонстрационному залу УФСБ, где перед ними выступили сотрудники – участники боевых действия, а также председатель Совета ветеранов Управления полковник в отставке Николай Сипягин. Они рассказали об истории становления органов безопасности, героических подвигах чекистов. Также ребятам продемонстрировали имеющуюся на вооружении УФСБ боевую и специальную технику, амуницию, образцы оружия.
В свою очередь представители учебного заведения поблагодарили руководство и личный состав ведомства за сотрудничество и вручили благодарственное письмо за участие в жизни воспитанников учреждения.
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В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
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