Проект из Мордовии победил в конкурсе «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории России»

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В Мордовии открылось высокотехнологичное фармацевтическое производство
В Общественной палате РФ наградили победителей конкурса «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации». Его участниками стали более 1,5 тыс. некоммерческих организаций и представители всех регионов страны.
Отдельно эксперты отметили проект из Мордовии «Кладовая здоровья» в номинации «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни, направленные на людей с ограниченными возможностями». Диплом победителя вручили руководителю Ассоциации граждан пожилого возраста РМ «Клуб активного долголетия» Елене Лезиной.
Основная цель работы «Клуба активного долголетия» - пропаганда ценностей здорового образа жизни среди пожилых людей. Деятельность организации позволяет жителям региона старшего возраста проводить время с пользой. Около 200 человек являются членами Клуба, благодаря чему имеют возможность посещать занятия по плаванию, аквааэробике, йоге, спортивной гимнастике, настольному теннису, волейболу и т.д. Кроме того, они принимают активное участие в соревнованиях и мастер-классах, также для них регулярно проводится утренняя зарядка на свежем воздухе.
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В Мордовии открылось высокотехнологичное фармацевтическое производство
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