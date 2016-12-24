В Доме Республики прошло заседание попечительского совета Саранской духовной семинарии с участием Главы Мордовии Артёма Здунова

Саранская духовная семинария была образована в 2017 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В настоящее время в Мордовии насчитывается около 400 приходов, которым нужны профессиональные священники, умеющие говорить с молодежью, вовлекать ее в волонтерскую работу и открывать для нового поколения мир традиционных христианских ценностей и добродетелей.

Глава Мордовии поблагодарил представителей бизнеса - членов попечительского совета за поддержку образовательной организации. «Для нас крайне важно, чтобы в храмы пришли хорошо подготовленные священники, - сказал Артём Здунов. - Необходимо доносить до молодежи важность сохранения исторической памяти, почитания национальных героев и святых подвижников, православных традиций и культуры».

Руководитель республики подчеркнул, что информационное пространство сейчас очень сильно отличается от того, что было даже несколько лет назад, и это необходимо учитывать в своей работе всем, в том числе и священнослужителям.

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий отметил, что только духовность народа сможет противостоять агрессивным атакам западного мира. «С Россией сейчас борется мировое зло. Оно надевает на себя маски добродетели. Но на самом деле мы видим, что за посылами свободы, равенства и демократии стоят ложь и извращения. Идет открытая борьба с религиозностью человека и человечностью», - сказал он.

На заседании рассмотрели вопросы развития духовного образования. В настоящее время в семинарии обучаются более 200 человек по трем образовательным программам. Также на базе учебного заведения действуют курсы повышения квалификации для священнослужителей и церковных специалистов.

В заключительной части заседания самым деятельным участникам попечительского совета были вручены благодарности.