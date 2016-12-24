Единая социальная выплата семьям с детьми с нового года объединит и заменит шесть действующих мер поддержки

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С 1-ого января 2023-го года будет действовать единая социальная выплата семьям с детьми. Законопроект разработан по поручению Президента России о создании целостной системы поддержки этой группы населения.
Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка смогут получить семьи с детьми до 17-ти лет. Такая ежемесячная выплата с нового года объединит и заменит шесть действующих мер поддержки.
«Это ежемесячное пособие для женщин, вставших в ранние сроки беременности, ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячное пособие в связи с рождением первого и третьего ребенка, пособие на ребенка в возрасте от 3-х до 7-и лет и на ребенка от 8 до 17 лет. Размер составляет 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума на ребенка в зависимости от дохода семьи», - сообщает Вера Ботина, начальник отдела пособий и ежемесячных денежных выплат Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия.
В получении новой выплаты есть значительное изменение. С 1-ого января 2023-его года будут учитываться имущество семьи, а также вклады в банках. Так, по новым условиям, у семьи, претендующей на пособие, не должно быть больше двух квартир, домов, машин и земельных участков. Подать заявку на выплату просто — онлайн через единый портал Госуслуг, либо прийти в МФЦ или Социальный фонд.
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