В попытках заработать на электронных торгах житель Саранска потерял почти десять тысяч долларов

Как сообщает МВД по РМ, в дежурную часть полиции в Саранске обратился местный житель, который заявил о совершенном в отношении него мошенничестве.

Как рассказал потерпевший, некоторое время назад он оставил свои данные на интернет-площадке по проведению электронных торгов. С ним в дальнейшем связался брокер, которая рассказала об условиях дополнительного заработка. С целью получения прибыли потерпевший трижды вносил денежные средства на брокерский счет.

Все вроде бы складывалось вполне успешно, поэтому житель Саранска в декабре захотел вывести заработанные 9.5 тысяч долларов США. Однако злоумышленники, ссылаясь на различные предлоги, ему отказали, после чего он обратился в полицию.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

МВД по Республике Мордовия рекомендует при выборе брокерской компании обращать внимание на следующие признаки, которые характеризуют компанию-мошенника: обещание высоких процентов, отсутствие регистрации, обещание стабильной прибыли новичкам-трейдерам.

Перед тем, как доверить свой капитал, внимательно изучите не только интернет-ресурсы, но и официальную информацию о брокере и его регламент.

Помните, что инвестирование, предлагаемое на условиях брокерской компании, всегда является высоко рискованным даже при наличии безупречной репутации брокерской компании.