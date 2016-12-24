В Мордовии началась работа по установке более 500 новых контейнеров для сбора стекла

Мордовия продолжает развивать сложившуюся систему раздельного накопления отходов потребления. В декабре в республику поступила очередная партия современных контейнеров для сбора стеклянной тары в количестве 527 единиц. На их закупку в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» было направлено более 20,5 млн рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета.

Установка специализированных емкостей закончена в Рузаевке, Ромодановском, Ичалковском, Чамзинском, Лямбирском и Большеберезниковском районах. Продолжается установка контейнеров на площадках городского округа Саранск.

Первые 120 зеленых контейнеров для сбора стекла появились в Мордовии в 2021 году. Они были установлены на 60 мусорных площадках Саранска и в нескольких дворах Рузаевки. «Эксперимент» показал, что граждане активно ими пользуются, поэтому было принято решение расширить парк таких баков и внедрить раздельный сбор стекла в близлежащих районах республики.

В емкости зеленого цвета можно складывать стеклянные банки, бутылки, пузырьки и флаконы. При этом туда запрещено бросать фарфор, керамику, хрусталь, оконные стекла, ветровые стекла автомобилей, лампочки, зеркала и мелкие стеклянные ампулы.

Собранная тара пройдет сортировку по цветам на одном из предприятий Саранска и в дальнейшем отправится на переработку, в том числе, на Рузаевский стекольный завод.

Напомним, что в прошлом году в рамках федерального проекта при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Республика Мордовия приобрела 394 сетчатых контейнера для сбора пластика. Расширение географии населенных пунктов, обеспеченных условиями для раздельного сбора отходов в Мордовии, создает условия для реализации принципов «бережливой» экономики за счет вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот. Формирует у населения бережное отношения к окружающей среде.