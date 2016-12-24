«Ёлка желаний» исполняет мечты: Глава Мордовии организовал поездку в цирк для шестиклассника из Дубенок

Новогоднее желание Димы Бурнаева из Дубенок 23 декабря приблизилось к исполнению – от Главы Мордовии Артёма Здунова он получил сертификат на поездку в цирк!

«Елка желаний» - ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Глава Мордовии Артём Здунов присоединился к благотворительному проекту «Мечтай со мной» и встретился с шестиклассником Димой Бурнаевым, чтобы исполнить его мечту – побывать на настоящем цирковом представлении.

Дима на встречу с Главой Мордовии приехал вместе с мамой – Юлией Михайловной. Вместе попили чай, поговорили про учебу, про жизненные интересы, про упорную борьбу с болезнью, которая атаковала ребенка несколько лет назад… К счастью, ни Дима, ни его мама сдаваться не стали - настрой у них боевой и оптимистический. Школьную программу мальчик осваивает наравне со сверстниками, увлекается компьютерными играми.

И уже в субботу – 24 декабря - семья отправится в Нижний Новгород, ведь именно там Дима сможет побывать на большом цирковом шоу братьев Запашных. Под куполом Нижегородского цирка в грандиозных декорациях развернётся «живое кино» с настоящими приключениями, где будут видеоинсталляции, световые, лазерные и пиротехнические спецэффекты и, конечно, лучшие цирковые номера в исполнении знаменитых артистов. Артём Здунов попросил Диму по возвращении рассказать ему о своих впечатлениях и поделиться фотографиями с поездки.

Кстати, волшебство не закончилось и после встречи с Главой Мордовии – на выходе гостей встретили Дед Мороз и Снегурочка. Из рук сказочных персонажей Дима получил сладкий подарок, а на словах – пожелание счастливого Нового года!