«Ёлка желаний» исполняет мечты: Глава Мордовии организовал поездку в цирк для шестиклассника из Дубенок

«Это за что так Мордовию не любить?»
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Новогоднее желание Димы Бурнаева из Дубенок 23 декабря приблизилось к исполнению – от Главы Мордовии Артёма Здунова он получил сертификат на поездку в цирк!
«Елка желаний» - ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Глава Мордовии Артём Здунов присоединился к благотворительному проекту «Мечтай со мной» и встретился с шестиклассником Димой Бурнаевым, чтобы исполнить его мечту – побывать на настоящем цирковом представлении.
Дима на встречу с Главой Мордовии приехал вместе с мамой – Юлией Михайловной. Вместе попили чай, поговорили про учебу, про жизненные интересы, про упорную борьбу с болезнью, которая атаковала ребенка несколько лет назад… К счастью, ни Дима, ни его мама сдаваться не стали - настрой у них боевой и оптимистический. Школьную программу мальчик осваивает наравне со сверстниками, увлекается компьютерными играми.
И уже в субботу – 24 декабря - семья отправится в Нижний Новгород, ведь именно там Дима сможет побывать на большом цирковом шоу братьев Запашных. Под куполом Нижегородского цирка в грандиозных декорациях развернётся «живое кино» с настоящими приключениями, где будут видеоинсталляции, световые, лазерные и пиротехнические спецэффекты и, конечно, лучшие цирковые номера в исполнении знаменитых артистов. Артём Здунов попросил Диму по возвращении рассказать ему о своих впечатлениях и поделиться фотографиями с поездки.
Кстати, волшебство не закончилось и после встречи с Главой Мордовии – на выходе гостей встретили Дед Мороз и Снегурочка. Из рук сказочных персонажей Дима получил сладкий подарок, а на словах – пожелание счастливого Нового года!
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