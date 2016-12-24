Работники Отделения ПФР по Республике Мордовия подарили детям из Ширингушского интерната «Новогоднюю сказку»

У сотрудников Отделения Пенсионного фонда по Республике Мордовия есть очень добрая новогодняя традиция: уже в течение 6 лет в канун Нового года они помогают ребятам из Ширингушской школы-интерната поверить в чудо.

Этот год также не стал исключением: немного магии и огромное желание подарить детям праздник превратили работников ПФР в новогодних волшебников - к детям в гости пришли Дед Мороз, Снегурочка, их помощники кошечка и зайчик, а также добрая Баба-Яга. Программа встречи со сказочными героями была весьма насыщенной: хоровод вокруг елки, загадки, веселые игры, танцы. Каждый ребенок получил возможность проявить свои таланты, рассказать дедушке Морозу стихотворение и получить от Деда подарок за свои старания. Сладкие гостинцы были вручены всем воспитанникам интерната.

Изюминкой же праздника стал кукольный спектакль под названием «Серебряный колокольчик или сами с усами». Показать эту сказку работники Отделения попросили актеров государственного театра кукол Мордовии. Представление получилось ярким и завораживающим. Дети были в восторге.

Воспитанники Ширингушской санаторной школы - интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении уже 6 лет являются подшефными Отделения ПФР по Республике Мордовия.

Сегодня в интернате проживают 76 ребятишек. Это дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, но это очень талантливые дети! Многие из них неплохо учатся, играют на музыкальных инструментах, хорошо поют и танцуют. Эти дети умеют радоваться любой приятной мелочи, любому вниманию, любому доброму жесту. Очень хочется, чтобы в этот Новый год они стали чуточку счастливее.