За сутки семь жителей Мордовии отбились от мошенников, нацелившихся на 5 миллионов рублей

По информации МВД по РМ, накануне в полицию обратились семь жителей Мордовии, которые сообщили о попытке хищения их денежных средств. Бдительность граждан позволила им сохранить 4 миллиона 800 тысяч рублей.

Более 3 миллионов 300 тысяч мошенники планировали похитить под предлогом возмещения вреда пострадавшим в ДТП, якобы совершенными близкими заявителей. После подробных расспросов потерпевших о фамилии, отчестве, сфере трудовой деятельности родственников, от имени которых звонили злоумышленники, последние, не зная точных данных, прерывали разговор.

Еще полтора миллиона мошенники пытались похитить, сообщив жителям Мордовии о несанкционированном оформлении на них кредитов и необходимости перевода денег на так называемые безопасные счета.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если вам звонят неизвестные и представляются сотрудниками банка, полиции, Следственного комитета, УФСБ – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.