Юная художница из Мордовии вошла в число победителей конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы» 2022

Подведены итоги конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы» 2022. Участниками творческого состязания стали юные художники от 6 лет. Им необходимо было подготовить рисунки, посвященные встрече Нового года в годы Великой Отечественной войны.

В специальной номинации от «ЮНАРМИИ» в возрастной группе от 15 до 17 лет победила Елизавета Левина из Мордовии. Ее рисунок стал новогодней открыткой.

Конкурс «Нарисуй «Ёлку Победы» 2022 проводил московский Музей Победы. Всего на участие подавали заявки более 18 тысяч человек из 86 субъектов Российской Федерации, а также молодые авторы из Казахстана, Республики Беларусь, Армении, Молдавии, Киргизской и Турецкой Республик и других стран. В каждой из возрастных категорий дети подготовили более 6 тысяч работ.

Рисунки стали украшением виртуальной выставки на сайте Музея Победы. Любую понравившуюся работу можно отправить родным и близким с новогодним поздравлением до 1 января 2023 года.