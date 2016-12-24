В Мордовии суд вынес приговор 21-летнему парню за гибель пассажира в «пьяном ДТП»

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В Торбеевском районе республики молодому жителю райцентра вынесли приговор за дорожную аварию с трагическими последствиями. В сентябре этого года парень в пьяном виде отправился в поездку на своей «Приоре» с приятелями, один из которых погиб в результате столкновения машины с деревом.
Как сообщает прокуратура РМ, смертоносный дорожный инцидент произошел в сентябре этого года около пяти часов утра на дороге в Торбеевском районе. 21-летний водитель «Лады Приоры» при движении в направлении деревни Бобровка не справился с рулевым управлением - машина вылетела в левый кювет автодороги с последующим наездом на дерево.
В автомобиле находились три молодых человека - кроме водителя, еще 19-летний житель поселка Красноармейский и 17-летний житель Торбеево. Сильнее всего пострадал 19-летний пассажир - с тяжелыми травмами он был доставлен в больницу. Но медики были уже бессильны - парень скончался в приемном отделении.
Освидетельствование показало, что виновник аварии находился за рулем не трезвым. По приговору суда ему отмерили 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении, плюс лишил прав управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.
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