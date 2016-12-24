Елочные базары в Саранске будут работать 24 декабря на площадках проведения предновогодней сельскохозяйственной ярмарки

В преддверии Нового года на территории Саранска по традиции работают елочные базары. Продажа елок, сосен и хвойного лапника ведется по следующим адресам:

- ул. Полежаева (на летней площадке ОАО «Центральный рынок г. Саранска»)

- ул. Полежаева, 31 (в районе ТЦ «Находка»)

- ул. Полежаева (на площадке в районе дома № 120, за остановкой «Огарева»)

- ул. Ботевградская, 80 (4 места рядом с ТЦ «Ботевград»)

- проспект 50 лет Октября между домами № 1 и № 3 (в районе магазина «Магнит»)

- ул. Энгельса, 11а (на территории торгового ряда около магазина «Нива-18»)

- ул. Кирова (в районе магазина «Маяк»)

- ул. Кирова, 71а

- ул. Ульянова - ул. Комарова (в районе гаражного кооператива)

- ул. Попова,61 (в районе магазина «Магнит»)

- ул. Коваленко,19а (в районе ТЦ «Глобус»)

- ул. Миронова,1а (в районе ТК «Данко»)

- ул. Веселовского,62а (на площадке ярмарки выходного дня)

- ул. Солнечная (в районе жилого дома № 7, корп.1)

- ул. Косарева,50 (на территории, прилегающей к ТК «Заречный»)

- бульвар Эрьзи (в районе жилых домов № 11 и № 21)

- ул. Сущинского, 9б (в районе торгового ряда)

- ул. Ленинградская (в районе разворотного кольца автобуса маршрута № 44)

- ул. Гайдара,6 (в районе торгового ряда)

- р.п. Ялга, ул. Пионерская (в районе жилого дома № 39)

- р.п. Луховка, ул. Октябрьская,18а (в районе торгового ряда)

- г. Саранск, ул. А.Невского, 55Б (на прилегающей территории к магазину «Караван»)

- г. Саранск, ул. Полежаева, 57 (у центрального входа в АО «Торговый Комплекс Центральный»)

Стоимость 1 погонного метра: сосна – от 350 до 400 руб.; ель – 600 руб.

Режим работы: с 9.00 до 19.00 ежедневно.

Елочные базары также будут работать 24 декабря на площадках проведения предновогодней сельскохозяйственной ярмарки.