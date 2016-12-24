В Чамзинском районе лишенный прав пьяный водитель трактора пытался дать взятку инспектору ДПС

«Каждый день вы совершаете подвиг!»
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
13 декабря в селе Медаево Чамзинского района инспекторы ДПС оформляли дорожную аварию с участием пьяного водителя трактора «Т-25», который опрокинулся при движении. Трактор не был зарегистрирован в установленном порядке и использовался без номеров, а управлял им 35-летний нетрезвый товарищ, ранее уже лишенный прав за алкогольные заезды.
Виновник аварии отказался пройти медосвидетельствование, и чтобы избежать составления протокола за это, предложил сотруднику полиции «решить вопрос» за 5 тысяч рублей. После неоднократных предупреждений инспектора об уголовной ответственности за дачу взятки, пьяный персонаж продолжал настаивать на своем. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
Как сообщает МВД по РМ, в настоящий момент по данному факту назначено проведение экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В отношении нарушителя, ранее привлекавшегося к административной и уголовной ответственности за езду без прав и в изрядном подпитии, был составлен целей букет протоколов.
Поделиться в соц. сетях:
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
Глава региона Артём Здунов осмотрел новые квартиры и пообщался с новоселами
Артём Здунов потребовал разобраться с выведенными из бюджета средствами
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
Артём Здунов вручил главам районов Мордовии ключи от новой коммунальной техники
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию