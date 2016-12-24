В Чамзинском районе лишенный прав пьяный водитель трактора пытался дать взятку инспектору ДПС

13 декабря в селе Медаево Чамзинского района инспекторы ДПС оформляли дорожную аварию с участием пьяного водителя трактора «Т-25», который опрокинулся при движении. Трактор не был зарегистрирован в установленном порядке и использовался без номеров, а управлял им 35-летний нетрезвый товарищ, ранее уже лишенный прав за алкогольные заезды.

Виновник аварии отказался пройти медосвидетельствование, и чтобы избежать составления протокола за это, предложил сотруднику полиции «решить вопрос» за 5 тысяч рублей. После неоднократных предупреждений инспектора об уголовной ответственности за дачу взятки, пьяный персонаж продолжал настаивать на своем. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Как сообщает МВД по РМ, в настоящий момент по данному факту назначено проведение экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В отношении нарушителя, ранее привлекавшегося к административной и уголовной ответственности за езду без прав и в изрядном подпитии, был составлен целей букет протоколов.