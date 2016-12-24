Жительнице Саранска четырежды незаконно отказывали в оформлении денежной выплаты на двух малолетних детей

В Октябрьском районе столицы Мордовии прокурорской проверкой был выявлен факт незаконного отказа ГКУ «Социальная защита населения по г.о. Саранск» многодетной матери в назначении ежемесячной выплаты на двух несовершеннолетних детей.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что с мая текущего года женщина четырежды обращалась в государственное учреждение через официальный интернет-портал государственных услуг «Госуслуги» с заявлением о назначении «ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет» на двух малолетних детей. По результатам рассмотрения заявлений в назначении выплат ей было неправомерно отказано.

После вмешательства прокуратуры Октябрьского района государственным учреждением назначена полагающаяся семье мера социальной поддержки с момента первого обращения заявительницы в размере 137 тысяч рублей.

Как отмечается с информации прокуратуры РМ, за допущенные нарушения виновный работник государственного учреждения по Октябрьскому району привлечен к дисциплинарной ответственности.