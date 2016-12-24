Московская компания оштрафована на 1 миллион рублей за коммерческий подкуп начальника отдела крупного саранского предприятия

Проведенной прокуратурой Ленинского района Саранска проверкой соблюдения законодательства о противодействии коррупции установлено, что в 2018 г. директор московской фирмы в целях совершения коммерческого подкупа передал начальнику коммерческого отдела одного из крупных саранских предприятий незаконное денежное вознаграждение в размере более 740 тысяч рублей за обеспечение регулярных заказов продукции и содействие в ее приеме и оплате.

Прокуратура возбудила в отношении компании дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица), по результатам рассмотрения которого фирме было назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей.

В целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания по ходатайству районного прокурора судом наложен арест на имущество компании общей балансовой стоимостью 2,1 млн. руб.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Как отмечается в сообщении прокуратуры РМ, за незаконное получение вознаграждения начальник отдела предприятия ранее был привлечен к уголовной ответственности.