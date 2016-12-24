В Мордовии растет площадь посевных земель за счет ввода неиспользуемых участков в сельскохозяйственный оборот

19 декабря в Саранске состоялось очередное заседание регионального Правительства, на котором рассматривались значимые вопросы социально-экономического развития.

Министр финансов Мордовии Сергей Тюркин представил проект республиканского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Доходы на 2023 год прогнозируются в размере 53,9 миллиарда рублей, из которых налоговые и неналоговые доходы составят 30,8 миллиарда.

Общий объем расходов на следующий год определен в сумме 55,8 миллиарда. В 2023 – 2025 годы приоритетным направлением бюджетных инвестиций станет реализация национальных проектов.

Председатель Правительства РМ Владимир Сидоров подчеркнул, что кабинет министров согласовал направление проекта закона о бюджете в Государственное Собрание Мордовии для рассмотрения на очередной сессии.

Обсуждалась подготовка к проведению весенне-полевых работ. Общая посевная площадь в 2023 году составит 763,3 тысячи гектара, что на 2,6 тысячи больше, чем в текущем году. Посевная площадь выросла за счет ввода неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.

166 тысяч гектаров засеяно озимыми культурами. Сельскохозяйственные предприятия ведут закупку семян, удобрений, топлива, подготовку техники. Как доложил Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Александр Кечайкин, решается вопрос о приобретении запасных частей и комплектующих для сельскохозяйственной техники иностранного производства, в том числе за счет организации новых каналов поставок и импортозамещения.

Руководитель регионального Министерства промышленности, науки и новых технологий Игорь Губайдуллин сообщил, что на 27 республиканских предприятиях изготавливаются опытные образцы запасных частей и комплектующих для сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности.

Владимир Сидоров отметил, что в сегодняшней непростой экономической ситуации важно активизировать работу по импортозамещению и поручил и.о. заместителя Председателя Правительства Батыру Эмееву подключиться к реализации этого направления.