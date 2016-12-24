Ушел из жизни генерал-майор запаса, участник боевых действий в Афганистане Валерий Миточкин

Ушел из жизни руководитель Мордовского республиканского отделения «Боевого братства», генерал-майор запаса, участник боевых действий в Афганистане Валерий Иванович Миточкин. Он в свое время руководил Управлением Федеральной службы налоговой полиции по РМ и долгие годы возглавлял отделение «Боевого братства» в республике. Валерию Ивановичу было 72 года…

Валерий Миточкин родился в 1950 году в селе Чекашевы Полянки Ковылкинского района Мордовской АССР.

1967 - 1968 гг. - секретарь комитета ВЛКСМ Темниковского сельхозтехникума

1968 - 1973 гг. - студент Мордовского госуниверситета им. Н.П.Огарева

1973 - 1975 гг. - служба в рядах Советской Армии

1975 - 1977 гг. - второй секретарь Темниковского райкома ВЛКСМ

1977 - 1993 гг. - Управление КГБ, МБ, ФСБ по Республике Мордовия

1993 - 2000 гг. - Управление Федеральной службы налоговой полиции по Республике Мордовия

2001 - 2004 гг. - старший советник Главы Республики Мордовия

2004 — 2012 гг. — секретарь Совета при Главе РМ по взаимодействию республиканских и территориальных органов федеральных органов исполнительской власти по вопросам обеспечения правопорядка в РМ.

2012 — 2015 гг. — секретарь Совета по вопросам общественной безопасности РМ.

В середине 80-х годов прошлого века Валерий Миточкин воевал с боевиками в составе оперативной группы советских вооруженных сил в Республике Афганистан. За боевые заслуги награжден орденом «Красной Звезды», орденом Республики Афганистан «За храбрость» и различными медалями.

По мнению Валерия Миточкина, которое он высказывал на встречах с журналистами, ввод советских войск в Афганистан был предопределен ходом всего исторического развития. При этом, на различных этапах нашей истории оценка Афганской кампании была различной - от признания этого шага ошибкой до выдвижения в поддержку такого решения серьезных аргументов: «Афганистан был традиционно дружественной для СССР страной, мы успешно сотрудничали с их режимами, - говорил генерал-майор запаса. - Когда грянула «Апрельская революция», результатом которой стало установление в стране социалистического курса развития, она стала неожиданностью для спецслужб всего мира. Афганское правительство через посла СССР в Кабуле официально обратилось к советскому правительству с просьбой срочно направить в Афганистан советских советников. Союзу пришлось делать выбор. Как до этого поступили в Германии, Венгрии, Чехословакии, так же решили действовать и здесь - ввести войска. По моему убеждению, это было предопределено ходом исторического развития. Но нашей армии не были поставлены конкретные задачи, и мы не хотели втягиваться ни в какие боевые действия. При этом афганская армия только формировалась и была небоеспособна. Было много случаев дезертирства призывников и перехода их на сторону мятежников вместе с оружием. Поэтому воевать пришлось нам».

Сложность той войны заключалась и в том, что традиционные формы боевых действий в условиях Афганистана не всегда были эффективными. Сказывались и особенности климата, местности. Всему приходилось учиться заново, и этот опыт давался большими потерями.

За активную общественную деятельность и патриотическое воспитание молодежи Указом Президента России в 2021 году Валерий Иванович награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством».