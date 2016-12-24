Повышение производительности труда на крупных и средних промышленных предприятиях региона обеспечит рост экономики Мордовии

На ежегодном послании к Государственному собранию Республики Мордовия Глава региона Артём Здунов обозначил ряд ключевых задач. В их числе - повышение производительности труда на крупных и средних промышленных предприятиях региона.

Поддержку развитию региональных инновационных программ и проектов оказывает Фонд развития промышленности. За пять лет работы фонда им поддержано 10 проектов на сумму 299 миллионов рублей. По этим проектам будет создано 158 рабочих мест, привлечено порядка 1 миллиарда рублей частных инвестиций. При этом после выхода на проектную мощность объем выручки приблизится к 3 миллиардам рублей, а объем налоговых поступлений по прогнозам составит 500 миллионов рублей в год.

Такой вид взаимодействия позволяет Фонду выстраивать выгодные и перспективные соглашения. По словам Алексея Кудашкина — директора Фонда развития промышленности Республики Мордовия, взращивание квалифицированных специалистов — еще одно направление в работе организации. За пять лет обучение на фабрике процессов и непосредственно на предприятиях прошли сотни людей. Это стало возможным благодаря реализации Национального проекта «Производительность труда».

В этом году 7 предприятий республики воспользовались грантовой поддержкой по программе пополнения оборотных средств. На эти цели в республику из федерального бюджета поступило 34 миллиона рублей. Фонд играет важную роль в программе социально-экономического развития республики до 2026 года. К этому времени его капитал должен составить порядка 1 миллиарда рублей.