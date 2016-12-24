Глава республики поздравил со 100-летним юбилеем участницу строительства Сурского рубежа Екатерину Константиновну Ныркову

Великая Отечественная войны не обошла стороной ни одного жителя нашей страны. Долгие десятилетия память о ней священна и для каждого жителя Мордовии. Трагическую дату 22 июня 1941 года уроженка села Нечаевка Кочкуровского района Екатерина Константиновна Ныркова встретила 19-летней девушкой. На ближайшие четыре года война изменила ее жизнь…

16 декабря Екатерина Константиновна отмечает 100-летний юбилей. Поздравить ее с этим знаменательным днем пришел Артём Здунов. Добрые слова и пожелания от Главы Мордовии ветеран приняла с искренней улыбкой, букет оценила: «Очень красивый!» За чашкой чая рассказала руководителю региона, как жили и трудились, не покладая рук, люди в военные годы.

Екатерина Ныркова - труженик тыла, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Она принимала участие в строительстве Сурского оборонительного рубежа. Строительная бригада состояла, в основном, из женщин, их силами возводились укрепления из окопов, землянок и огневых точек. Тяжелый труд и условия, в которых приходилось жить, вспоминает с ноткой грусти. Позже в годы войны Екатерина Константиновна освоила совершенно не женскую профессию – стала бригадиром пути на узловой станции Куйбышевской железной дороги в родном селе. Это было ей под силу, ведь шла война…

Уже в мирное время женщина работала на Саранском пеньковом комбинате. 42 года Екатерина Ныркова посвятила прядильному делу, в котором стала настоящим профессионалом.

Екатерина Константиновна живо вспоминает события дней минувших, но также следит за нынешней ситуацией в стране и мире. Новый телевизор, подаренный Главой республики, пришелся кстати - бабушка сможет посмотреть новостной сюжет о своем юбилее на большом экране.