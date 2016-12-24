290 жителей Мордовии в 2022 году воспользовались правом досрочного выхода на пенсию за длительный стаж

Мужчины, чей страховой стаж не менее 42 лет и женщины, страховой стаж которых не менее 37 лет, имеют льготы по выходу на заслуженный отдых. Страховая пенсия по старости назначается им на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не раньше, чем мужчине исполнится 60 лет, женщине - 55.

В Мордовии в этом году за длительный страховой стаж досрочно пенсия назначена 290 жителям республики (194 мужчинам и 96 женщинам).

Для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем учитываются:

- периоды работы, которые выполнялись на территории России и за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд,

- периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности,

- периоды прохождения военной службы по призыву,

- периоды участия в специальной военной операции во время прохождения военной службы, в период пребывания в добровольческом формировании (засчитываются в страховой стаж в двойном размере)

Уход за детьми до 1,5 лет, уход за нетрудоспособными гражданами, периоды получения пособия по безработице в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии по этому основанию, не засчитываются.

Проверить имеющийся на сегодняшний день стаж жители Мордовии могут в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России или на Едином портале государственных услуг. Сведения о стаже также можно получить в клиентских службах ПФР и МФЦ.