290 жителей Мордовии в 2022 году воспользовались правом досрочного выхода на пенсию за длительный стаж

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Мужчины, чей страховой стаж не менее 42 лет и женщины, страховой стаж которых не менее 37 лет, имеют льготы по выходу на заслуженный отдых. Страховая пенсия по старости назначается им на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не раньше, чем мужчине исполнится 60 лет, женщине - 55.
В Мордовии в этом году за длительный страховой стаж досрочно пенсия назначена 290 жителям республики (194 мужчинам и 96 женщинам).
Для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем учитываются:
- периоды работы, которые выполнялись на территории России и за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд,
- периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности,
- периоды прохождения военной службы по призыву,
- периоды участия в специальной военной операции во время прохождения военной службы, в период пребывания в добровольческом формировании (засчитываются в страховой стаж в двойном размере)
Уход за детьми до 1,5 лет, уход за нетрудоспособными гражданами, периоды получения пособия по безработице в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии по этому основанию, не засчитываются.
Проверить имеющийся на сегодняшний день стаж жители Мордовии могут в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России или на Едином портале государственных услуг. Сведения о стаже также можно получить в клиентских службах ПФР и МФЦ.
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