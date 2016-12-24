Следственный комитет по РМ проверит информацию о нападении собаки на несовершеннолетних детей в Рузаевке

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В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
Как сообщает Следственный комитет по РМ, по размещенной в региональных социальных сетях и СМИ информации о нападении собаки на несовершеннолетних детей организована доследственная проверка.
Из находящихся в публичном доступе информации и видео следует, что днем 12 декабря в городе Рузаевке на улице возле школы на мальчика напала собака. Находившийся рядом мужчина (предположительно отец ребенка) активно защищал сына и тот не пострадал. Там же сообщается, что вечером 12 декабря эта же собака покусала еще двоих детей в Рузаевке.
По данному факту Следственным комитетом организовано проведение доследственной проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
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