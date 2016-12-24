Жителям республики очень полюбилась традиция проведения ярмарок выходного дня. Это не удивляет, ведь в одном месте собирается много разной и востребованной продукции по низким ценам. Однако, имеют место случаи, когда горожане не совсем довольны качеством ярмарок.

Этой теме в ходе прямой линии в очередной раз уделил внимание руководитель региона Артём Здунов. С вопросом к нему обратилась горожанка, которая пожаловалась на недостаточное количество представленной продукции на ярмарке в юго-западной части города.

Предыдущая ярмарка прошла в Саранске 10 декабря, некоторые горожане отметили, что выбор продукции был непривычно мал. Вопрос о выборе дополнительных территорий под ярмарку выходного дня на Юго-Западе уже находится на рассмотрении у городских властей.

В эту субботу Саранске вновь состоятся ярмарки выходного дня. Кроме того, уже идет подготовка к большой, предновогодней ярмарке. Дата, точное время и места ее проведения будут известны ближе к празднику.