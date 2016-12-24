В Мордовии участниками Российского движения школьников стали уже более 30 тысяч молодых людей – активных, инициативных, стремящихся к развитию и продвижению республики. Около двух тысяч заявок было подано от Мордовии по функционированию общественной организаций - это третье место по стране в конкурсе соавторов Российского движения детей и молодежи. Республика оказалась среди лидеров с активной позицией в том вопросе. С победителями конкурса «Большая перемена», лидерами и делегатами I Съезда РДШ 15 декабря в лицее №7 встретился Глава Мордовии Артём Здунов.

Это образовательное учреждение славится своей общественной деятельностью, сильным движением самоуправления школьников. Именно здесь зародилась масштабная республиканская экологическая организация «Зеленый мир». Сейчас в школе развивается движение «7Я». В качестве знакомства школьники показали гостю направления, которыми они увлечены. В театральной студии «Живая классика» шла репетиция детской постановки. Костюмы, актеры, игра – все, как в настоящем театре. Артём Здунов с удовольствием посмотрел ее отрывок. Младшие школьники активно занимаются в шахматном клубе «Белая ладья», в рекреации мальчишки соревнуются в навыках по настольному теннису. Местный ВИА «Акулы» вживую исполнил популярный хит. В актовом зале проходил квиз для активистов «7Я».

Глава Мордовии пообщался с участниками и пожелал им успехов в начинаниях: «Это хорошая традиция. Вы креативные, значит, все у вас получится!»

В аудитории Артёма Здунова уже ждали активисты регионального отделения Российского движения школьников и молодежи. Главная тема – развитие движения и участие в предстоящем I Съезде РДШ. На минувшей неделе в Саранске прошла креативная сессия движения, на которой команды активистов разрабатывали идеи, варианты проектов и мероприятий по основным направлениям: наука, искусство, волонтерство, историческая память, креативные индустрии, профориентация, бизнес, туризм, экология и ЗОЖ. Итоги этого мозгового штурма и будут представлены делегатами на съезде, который пройдет в Москве во второй половине декабря.

«Организация уже сложилась, но ее нужно укреплять за счет консолидации. Давайте вовлекать в ряды РДШ как можно больше молодых людей. Ваша задача – переключить внимание ребят, заинтересованных чем-то негативным, на себя, уберечь их от еще не случившейся беды. Нужно максимально информировать общественность о вашей деятельности, возможностях, которые дает грантовая политика. Объединяйте вокруг себя! Количество перерастает в качество», - задал тон беседе руководитель республики.

Активисты РДШ поделились своими проектами, которые хотели претворить в жизнь в регионе, а, возможно, и масштабировать на всю страну. Ученик саранской школы №30 Анатолий Карасев рассказал о своей победе во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Его проектная инициатива заключается в том, чтобы заинтересовать сверстников изучением истории через новые технологии, в том числе виртуальной реальности. Артём Здунов поддержал инициативу, подчеркнув, что такой подход позволит избежать безразличия.

Проект по созданию в школах и СПО зон арт-терапии предлагает внедрить двукратная победительница конкурса «Большая перемена», ученица гимназии №12 Анастасия Коннова. Они способствовали бы не только психологической разгрузке, но и помогали школьникам определиться с будущей профессией.

Активную поддержку Главы Мордовии нашел проект победительницы Всероссийского конкурса «Большая перемена», ученицы Рузаевской школы №8 Полины Курышкиной по финансовой грамотности для школьников.

От ребят прозвучали предложения по созданию школьных экологических отрядов, мобильного приложения по формированию спортивной новостной ленты, интеграции в ведение уроков «Разговор о важном» активистов Российского движения школьников, что существенно помогло бы привлекать детей и подростков в движение.

Двукратная победительница Всероссийского конкурса «Большая перемена», ученица 11 «Л» класса лицея №7 Полина Красичкова рассказала о школьной общественной организации «7я», которая объединяет учащихся с лидерскими качествами, устойчивой гражданской позицией. Это настоящая семья, члены которой помогают друг другу, познают новое, воплощают в жизнь важные для общества проекты. Даже символика у «7Я» индивидуальная.

«Это прекрасная практика, с крепким корпоративным духом. Если принимают в семью, то это навсегда», - отметил Артём Здунов.

В завершение Глава Мордовии рассказал, что в декабре состоится Государственный Совет, который проводит Президент России. «Идеи и наработки молодежного движения, одобренные на съезде РДШ, станут основой, на которую я буду опираться, представляя опыт Мордовии на Госсовете», - подчеркнул Артём Здунов.