В Темниковском районе директора сельхозпредприятия на год отстранили от должности за задержку зарплаты работникам

Прокуратура Темниковского района провела проверку в одном из местных сельскохозяйственных предприятий и установила факт невыплаты работникам в установленный срок заработной платы на общую сумму 70 тысяч рублей. Как отмечается в сообщении надзорного ведомства, ранее работодателем уже допускались подобные нарушения трудового законодательства.

После прокурорского вмешательства задолженность перед работниками была погашена. При этом, по постановлению районного прокурора директор предприятия в суде был признан виновным в повторном нарушении закона с невыплатой зарплаты в установленный срок. Соответственно, руководителю назначили наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год.

Таким образом, за допущенные нарушения трудовых прав граждан директор предприятия отстранен от должности и в течение года не сможет управлять предприятием.