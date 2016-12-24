В Темниковском районе директора сельхозпредприятия на год отстранили от должности за задержку зарплаты работникам

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Прокуратура Темниковского района провела проверку в одном из местных сельскохозяйственных предприятий и установила факт невыплаты работникам в установленный срок заработной платы на общую сумму 70 тысяч рублей. Как отмечается в сообщении надзорного ведомства, ранее работодателем уже допускались подобные нарушения трудового законодательства.
После прокурорского вмешательства задолженность перед работниками была погашена. При этом, по постановлению районного прокурора директор предприятия в суде был признан виновным в повторном нарушении закона с невыплатой зарплаты в установленный срок. Соответственно, руководителю назначили наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год.
Таким образом, за допущенные нарушения трудовых прав граждан директор предприятия отстранен от должности и в течение года не сможет управлять предприятием.
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