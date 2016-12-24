Глава Мордовии поставил задачу комплексно подойти к решению проблемы аварийности на дорогах

Глава Мордовии Артём Здунов выразил серьезную озабоченность ростом ДТП на дорогах республики. На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 14 декабря руководитель региона поставил задачу перед всеми ответственными структурами комплексно подойти к решению проблемы и исправить ситуацию.

«Факторов, влияющих на аварийность, очень много: состояние дорог, покрытия, освещенности, наличие камер, угроза понесения водителем наказаний за нарушения ПДД – это тоже влияет! Вождение в пьяном виде, хулиганское, хамское вождение, где-то неосторожное. Случаи все разные, но то, что появляются новые места концентрации ДТП - мы обязаны на это обратить самое пристальное внимание, - сказал Артём Здунов. - Только вдумайтесь – за неполный год в ДТП погибли 102 человека, 821 – ранен. Почти тысяча человек в общей сложности. Еще есть страшная цифра – количество погибших в ДТП детей... Это трагедия в семье. Количество ДТП с участием детей и подростков до 16 лет на 20% увеличилось. И за каждой цифрой - конкретная судьба, трагедия».

Как доложил начальник управления Госавтоинспекции МВД по РМ Сергей Гагарин, рост числа погибших в ДТП отмечается на территории половины муниципальных районов. Анализ показал, что более 70% всех смертей приходится на автодороги федерального и регионального значения. На этих дорогах в столкновениях транспортных средств в результате выезда на полосу встречного движения погибли 36 человек. Причиной гибели каждого третьего стало превышение или несоответствие скорости конкретным условиям движения.

Председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин, докладывая о работе по снижению аварийности на автомобильных дорогах, отметил: «За последние три месяца мы видим снижение по количеству ДТП, по числу погибших и раненых к аналогичному периоду прошлого года. При вашей поддержке, Артём Алексеевич, в республике создан Центр организации дорожного движения, который станет ядром принятия мер и выработки предложений по повышению безопасности дорожного движения. Закуплена техника, автомобили, оборудование, организовано создание помещений и рабочих мест сотрудников. На сегодня работа Центра нацелена на восстановление, приобретение, установку и эксплуатацию комплексов фотовидеофиксации».

Стоит напомнить, что два года назад большая часть этих комплексов не работала, что и привело во многом к нарастанию аварийности на дорогах. Сейчас их работа восстановлена. В республике, как доложил первый вице-премьер Игорь Фрейдин, создан единый центр управления комплексами фотовидеофиксации. «Мы прогнозируем уже в декабре снижение аварийности к аналогичному периоду прошлого года. В ближайшее время нам поступят еще 39 комплексов, они будут размещены на наиболее аварийных участках дорог», - сказал он. Всего в республике будет задействовано 213 стационарных комплексов.

Артём Здунов подчеркнул и необходимость разобраться с аварийностью на дорогах федерального значения – каждое шестое ДТП происходит там: «Прошу Упрдор Москва-Нижний Новгород внимательно к этой проблеме отнестись, мы уже не раз обозначали эту проблему».

О работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма доложила министр образования республики Елена Солдатова. Члены комиссии отметили, что профилактические меры недостаточны и зачастую проводятся формально. В то время как детям важно на конкретных и близких им примерах рассказывать о последствиях, порой трагических, неосторожного поведения на дорогах.

Глава Мордовии отдельно обозначил вопрос обеспечения безопасности детей в период предстоящих каникул. «Они подразумевают перевозку детей, новогодние мероприятия – прошу обратить на это особое внимание. Мы значительно оснастили наш парк новыми школьными автобусами, важно самым внимательным образом подходить к подготовке водителей, которые перевозят наших детей. Самое главное для нас - их жизнь и здоровье. Я жду от комиссии дальнейших предложений, чтобы мы исправили ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями», - сказал Артём Здунов.