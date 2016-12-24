В Доме Республики прошло заседание региональной комиссии по противодействию коррупционным преступлениям

14 декабря под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Мордовии. Обсудили текущую ситуацию в регионе по возмещению ущерба, причиненного консолидированному бюджету в результате преступлений коррупционной направленности, а также заслушали результаты работы управления Главы Республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений.



Врио заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД по РМ Павел Чапурин доложил, что за 11 месяцев текущего года органами внутренних дел региона было выявлено 223 коррупционных нарушения. Предпринимаемые комплексные действия позволили добиться возмещения более 300 млн рублей ущерба, причиненного в результате коррупционных преступлений.



По данным Следственного Комитета по Мордовии, в текущем году в работе находилось 134 уголовных дела коррупционной направленности, 54 из них – направлено в суд. Для результативной работы по возмещению ущерба от преступлений коррупционной направленности активно ведется межведомственный мониторинг операций с денежными средствами и имуществом. Была отмечена слаженная позиция всех ведомств и структур правоохранительного блока, заинтересованных в борьбе с коррупцией.



Речь также шла о результатах кампании по предоставлению госслужащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Начальник Управления Главы РМ по профилактике коррупционных и иных правонарушений Александр Пеунков доложил, что в текущем году сведения были получены от 2929 должностных лиц, проведена 61 проверка их достоверности, 47 лиц привлечены к ответственности.



Глава Мордовии подчеркнул, что подобные факты дискредитируют органы власти. «Чтобы в таких ситуациях не оказались другие сотрудники, нужно в первом квартале предстоящего года провести тщательное обучение госслужащих по заполнению деклараций, ведению деятельности со счетами, условий владения ценными бумагами. Необходимо обозначить меры ответственности, которые предусмотрены за сокрытие или искажение сведений, подпадающих под отчетность», - поручил Артём Здунов.