В Мордовии 22-летняя девушка получила условный срок за хищение денег у компании сотовой связи

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22-летняя жительница Рузаевского района республики выслушала приговор суда за криминальное обогащение за счет своей организации. Девушка обвинялась в совершении мошенничества, подделке документов и присвоении денежных средств.
По данным следствия, молодая особа с января по март 2022 года занимала в компании сотовой связи должность директора офиса обслуживания и продаж в городе Рузаевка. Барышня за три месяца потрудилась весьма «результативно» - она похитила вверенные ей денежные средства в сумме свыше 250 тысяч рублей.
Эти деньги поступали от граждан за оплату услуг сотовой связи, а также при покупке различных товаров. Также молодая начальница оформляла от имени граждан поддельные кредитные договоры и прикарманивала полученные по ним деньги.
Преступная деятельность работницы компании сотовой связи была пресечена оперативниками МВД по РМ. Как отмечается, свою вину в совершенных преступлениях она признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно.
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