Утром 14 декабря в различных мессенджерах появилась информация о «разминировании» нескольких школ Саранска

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Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Министерство образования РМ разместило в своих аккаунтах в социальных сетях разъяснения по этому поводу:
«В социальных сетях распространилась информация о лже-звонках и лже-сообщениях в образовательные учреждения Саранска.
Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Проведена работа в соответствии с ведомственным функционалом. В настоящее время все необходимые проверки завершены. Образовательные учреждения работают в штатном режиме.
Обращаем внимание, что за совершение ложных звонков предусмотрены меры ответственности, включая уголовную».
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Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
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