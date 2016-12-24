В Доме Республики поставили задачи перед новым министерством земельных и имущественных отношений Мордовии

Структуру нового министерства земельных и имущественных отношений и задачи, стоящие перед этим важным подразделением, обсуждали 13 декабря в Доме Республики. Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул: нужно максимально эффективно управлять имуществом и земельными ресурсами республики, его доходностью и сохранностью.

С января 2023 года у Минземимущества появится три подведомственных организации - Фонд имущества, Центр кадастровой оценки и Республиканский центр пространственных данных «Кадастр». Эти подразделения будут выполнять задачи по проведению комплексных кадастровых работ, инвентаризации имущества, содействовать гражданам в оформлении прав собственности на недвижимость, вносить в реестр данные о границах земельных участков, населенных пунктов, территориальных зонах. Эти задачи, в том числе, прописаны в поручениях Президента России по реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных».

Стоит отметить, что работа по заданным направлениям до сих пор в Мордовии велась недостаточно. На территории региона 53% земельных участков не имеют границ. По словам министра земельных и имущественных отношений РМ Андрея Мищенко, по состоянию на декабрь из 1257 населенных пунктов Мордовии в ЕГРН внесены сведения о границах лишь 415, это всего треть от общего количества. Из 2793 территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 97, это - 3,5 % от общего количества. Задача – выполнить все эти работы «под ключ» до 2027 года.

Инвентаризация объектов капитального строительства, которая активно ведется с декабря прошлого года, уже принесла свои результаты – количество «ничейных» объектов уменьшилось более чем на 41 тысячу, однако по 210 тысячам работа продолжается.

Мордовия оставалась в числе последних регионов, где архив технической документации об объектах недвижимости находился в пользовании коммерческой организации, теперь все эти документы вернулись в распоряжение республики.

На наведение порядка в имущественном комплексе республики (в частности, на проведение комплексных кадастровых работ) в текущем году из федерального бюджета была выделена субсидия в размере 52 млн. рублей. При этом, как показала практика, большая доля работ была выполнена кадастровыми инженерами из других регионов. Артём Здунов поручил заняться кадровой составляющей серьезно - привлечь все ресурсы местных учебных учреждений, а также в следующем году организовать образовательный «десант» - обучающий семинар для наших кадастровых инженеров проведут настоящие профи этого дела.