В Ковылкинском районе для пенсионеров и инвалидов созданы условия для оздоровления и творчества

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В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Ковылкинском районе продолжает работу отделение дневного пребывания для пенсионеров и инвалидов, расположенное в райцентре на ул. Желябова. Здесь созданы комфортные условия для полезного и интересного досуга, общения, реабилитации после перенесенных заболеваний, контроля здоровья и самочувствия, а также для творчества пожилых людей. В настоящее время его посещают 28 граждан зрелого возраста и с ограниченными возможностями здоровья, поэтому отделение работает в две смены.
С посетителями занимаются три активных, ответственных и неравнодушных специалиста отделения Оксана Салеева, Наталья Баранова, Светлана Устенко.
Пенсионеров и инвалидов доставляют сюда закрепленным за отделением специальным автотранспортом. Занятия начинаются с измерения давления и, если необходимо, контроля уровня сахара в крови. Затем несколько минут отводится гимнастике, в том числе и дыхательной, также проводится комплекс упражнений, направленных на профилактику остеохондроза, сердечно-сосудистых заболеваний, на укрепление опорно-двигательного аппарата. Далее идут оздоровительные массажи, занятия на тренажерах, беседы, встречи, творческие часы и время саморазвития.
Отделение дневного пребывания – отдушина для многих людей серебряного возраста, которые получили возможность не только оздоровиться или пройти реабилитацию после болезни, но и общаться, совместно заниматься творчеством.
Кроме того, на базе отделения работает школа родственного ухода. Все желающие могут получить здесь очень нужные знания и навыки по уходу за тяжелобольным родственником. Специалисты отделения научат, как правильно проводить гигиенические процедуры, профилактику пролежней, менять белье.
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Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
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