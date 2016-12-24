В Ковылкинском районе для пенсионеров и инвалидов созданы условия для оздоровления и творчества

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Ковылкинском районе продолжает работу отделение дневного пребывания для пенсионеров и инвалидов, расположенное в райцентре на ул. Желябова. Здесь созданы комфортные условия для полезного и интересного досуга, общения, реабилитации после перенесенных заболеваний, контроля здоровья и самочувствия, а также для творчества пожилых людей. В настоящее время его посещают 28 граждан зрелого возраста и с ограниченными возможностями здоровья, поэтому отделение работает в две смены.

С посетителями занимаются три активных, ответственных и неравнодушных специалиста отделения Оксана Салеева, Наталья Баранова, Светлана Устенко.

Пенсионеров и инвалидов доставляют сюда закрепленным за отделением специальным автотранспортом. Занятия начинаются с измерения давления и, если необходимо, контроля уровня сахара в крови. Затем несколько минут отводится гимнастике, в том числе и дыхательной, также проводится комплекс упражнений, направленных на профилактику остеохондроза, сердечно-сосудистых заболеваний, на укрепление опорно-двигательного аппарата. Далее идут оздоровительные массажи, занятия на тренажерах, беседы, встречи, творческие часы и время саморазвития.

Отделение дневного пребывания – отдушина для многих людей серебряного возраста, которые получили возможность не только оздоровиться или пройти реабилитацию после болезни, но и общаться, совместно заниматься творчеством.

Кроме того, на базе отделения работает школа родственного ухода. Все желающие могут получить здесь очень нужные знания и навыки по уходу за тяжелобольным родственником. Специалисты отделения научат, как правильно проводить гигиенические процедуры, профилактику пролежней, менять белье.