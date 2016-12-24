Судебные приставы в Мордовии оштрафовали банк за чрезмерную активность при «выбивании» долга с местного жителя

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В Мордовии банковская организация привлечена к административной ответственности за нарушение правил взаимодействия с должником при возврате просроченной задолженности. Об этом сообщает УФССП по РМ.
Сотрудники региональной службы судебных приставов установили, что за три месяца должнику поступило 75 звонков с требованием вернуть долг вместо предусмотренных законом 24-х. Кроме того, коллекторы по мессенджеру присылали смс-сообщения с аналогичными требованиями.
За нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности кредитная организация была привлечена к административной ответственности - банку назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
По данным судебных приставов Мордовии, за 11 месяцев этого года соответствующим отделом ведомства было рассмотрено 16 дел об аналогичных административных правонарушениях. Виновным назначены административные штрафы на общую сумму 640 тысяч рублей.
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