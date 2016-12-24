Ученица Республиканского лицея для одаренных детей завоевала золотую и серебряную медали на олимпиаде в Колумбии

Подведены итоги 19-й Международной естественнонаучной олимпиады юниоров (IJSO-2022). Она проходила со 2 по 12 декабря в городе Богота (Колумбия) в очном формате.

Российская сборная завоевала на олимпиаде пять золотых медалей. Среди победителей - ученица 9 класса химико-биологического профиля Республиканского лицея для одаренных детей Екатерина Дорофеева. Кроме того, она получила «серебро» в составе команды в конкурсе на решение экспериментальной задачи. Это отдельная номинация и один из самых ценных призов на олимпиаде, поскольку вручается трем лучшим сборным в эксперименте.

19-й Международная естественнонаучная олимпиада юниоров включала три тура: тестовый, теоретический и экспериментальный. Отбор российской команды и ее подготовка проходили на базе Московского физико-технического института. Всего в соревновании приняли участие школьники более чем из 60 стран.

Глава Мордовии Артём Здунов поздравил школьницу: «От всей души поздравляю Екатерину Дорофееву, ученицу Республиканского лицея для одаренных детей, с победой в Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров! Екатерина завоевала золото в личном зачете и серебро за эксперимент!

Это очень высокий результат - стать лучшей в очной олимпиаде, где конкуренцию составляли школьники из более чем 60 стран!»