В Мордовии из-за непогоды в два раза выросло количество обращений в травмпункты

12 декабря на заседании Правительства РМ рассматривались значимые вопросы социально-экономического развития региона.

Председатель Правительства Владимир Сидоров отметил, что в Саранске и муниципалитетах пешеходы и автомобилисты жалуются на ледяную корку, сковавшую дороги и тротуары. Из-за непогоды в два раза выросло количество обращений в травмпункты. Премьер-министр поручил Госкомтрансу и главам районов оперативно решить вопрос очистки дорог ото льда.

И.о. Министра энергетики и ЖКХ Иван Петуров доложил о реализации программы социальной газификации. Уже на этой неделе план на 2022 год по подведению голубого топлива к 3505 домовладениям будет выполнен. Из них в 2500 домах уже осуществлен пуск газа. Владимир Сидоров поручил не ограничивать работу подведением газа лишь до границ земельных участков.

Мерой поддержки для социально незащищенных категорий граждан по приобретению необходимого внутридомового газового оборудования на сегодня воспользовались 27 человек. Об этом доложил Министр социальной защиты, труда и занятости населения Игорь Князьков. В проработке еще 387 заявлений.

Глава Чамзинского района Руслан Батеряков сообщил о промежуточных итогах развития муниципалитета в 2022 году. За 11 месяцев в районе увеличился объем производства молока, скота и птицы. По объему собственных доходов, инвестиций, отгруженных товаров и среднемесячной заработной плате муниципалитет занимает лидирующие места в Мордовии.

Благодаря реализации инвестиционных проектов за 9 месяцев привлечено более 3 миллиардов рублей и создано 359 дополнительных рабочих мест. В районе активно строятся и ремонтируются дороги.

Председатель Правительства дал поручение уделить пристальное внимание развитию туризма и возведению жилья, по этому показателю Чамзинка занимает 18 место среди муниципалитетов. В ближайшие годы в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в районе запланировано возведение многофункционального социально-спортивного центра, строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями, реконструкция дома культуры «Цементник» в поселке Комсомольский и комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку. Владимир Сидоров отметил необходимость скорейшей подготовки проектно-сметной документации.