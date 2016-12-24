Приоритеты развития
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Для отработки практических действий при ухудшении погодных условий на автодорогах, в МЧС по РМ была проверена готовность мобильного и подвижного пунктов обогрева и питания.
Пункт обогрева развертывается на федеральных и региональных трассах в период сильных морозов, заторов, буранов и других неблагоприятных погодных условий силами МЧС.
Как сообщается, такие пункты предназначены для оказания помощи людям, которые попали на дороге в чрезвычайную ситуацию. Там их обеспечат горячим питанием, питьевой водой и горячим чаем. Для приготовления пищи применяется полевая кухня.
Автомобили высокой проходимости и снегоходы также используются для оказания всесторонней помощи автомобилистам в случае ЧС.
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