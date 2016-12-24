ПФО по итогам III квартала вошел в тройку лидеров среди всех федеральных округов по реализации проектов кураторства

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Заместитель Председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко принял участие в заседании Совета округа при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Игоре Комарове.
На Совете обсудили решение общественно значимых проблем граждан в регионах округа и реализацию проектов в рамках института кураторства, утверждённого Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.
В начале заседания Игорь Комаров отметил: «Совместно с регионами округа проведена большая работа по подготовке и отбору проектов, направленных на социально-экономическое развитие в различных сферах, таких как транспорт, промышленность, туризм, ЖКХ, экология, образование и ряд других. За полтора года с момента создания института кураторства в нашей работе появились новые приоритетные задачи, которые требуют консолидации всех возможностей и сил. В текущем году проводилась активная работа по донастройке проектов, будем и дальше ее продолжать совместными усилиями».
Дмитрий Чернышенко заявил: «Приволжский федеральный округ по итогам III квартала вошел в тройку лидеров среди всех федеральных округов по реализации проектов кураторства. В связи с введением санкций и уточнением приоритетов в социально-экономической, промышленной и научно-технологической политике регионов была проведена масштабная переработка проектов. Все они уникальные, амбициозные и востребованные людьми. Наша главная задача – за счет их реализации повысить качество жизни людей».
Вице премьер отметил проекты Республик Марий Эл и Удмуртии. По итогам III квартала среднее достижение по ним составляет 97% и 95% соответственно. Серьезно пересмотрены с учетом актуальных задач проекты Кировской области.
Дмитрий Чернышенко призвал регионы активно взаимодействовать с федеральными министерствами и ведомствами, прорабатывать варианты софинансирования в рамках госпрограмм и нацпроектов.
«Проекты кураторства нацелены на развитие экономики регионов и, самое главное – на улучшение качества жизни граждан, и мы готовы продолжать оказывать необходимое содействие в их реализации», – дополнил Игорь Комаров.
Приволжский федеральный округ по итогам III квартала 2022 года занимает 4 место по динамике выпуска товаров и услуг. Показатель составляет 106,6%. Среди лидеров внутри округа – Татарстан, Ульяновская и Нижегородская области. В ПФО растет число рабочих мест. По сравнению со II кварталом их количество увеличилось почти на 11%. Безработица за третий квартал в ПФО составила 3,2%. Это ниже среднероссийского значения в 3,8%.
Объем работ по строительству за 10 месяцев 2022 года к аналогичному периоду прошлого года вырос в округе на 10,8%. Это в 2 раза выше, чем по стране. Среди лидеров – Саратовская и Нижегородская области.
Индекс промышленного производства в ПФО за этот же период составил 100,4%, что превышает среднероссийское значение. В лидерах роста – Республики Татарстан и Удмуртия.
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