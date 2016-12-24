В рамках нацпроекта «Наука» на базе МГУ имени Огарева создана молодежная лаборатория

Особенность лаборатории в том, что 70% коллектива - молодые научные сотрудники, которым не более 39-лет. И возглавил проект тоже молодой ученый, заведующий кафедры неорганической и аналитической химии Александр Долганов. Создание лаборатории стало возможном благодаря вхождению МГУ в Консорциум инженерно-образовательных организаций «Инженерия будущего» и федеральному проекту «Кадры», входящему в нацпроект «Наука». По словам проректора по научной работе МГУ им. Н.П. Огарева Александра Давыдкина, такие правила помогают привлечь в науку молодые кадры — именно в этом заключается одна из задач федерального проекта.

Называется лаборатория: «Молекулярные безметальные электрокатализаторы для водородной энергетики». Она имеет широкий спектр для научного творчества, и в настоящее время здесь работают над своими проектами

15 молодых ученых.

Александр Долганов рассказал: «Основные направления лаборатории — водородная энергетика и улучшение качества жизни людей, закрепление молодых ученых в регионе. У каждого молодого сотрудника лаборатории после окончания вуза много научных трудов. А это беспрепятственное участие в различных грантах, стипендиях и т. д. Ребята могут полностью сконцентрироваться на научной деятельности, получая приличные деньги за счет побед в грантах, стипендиях или конкурсах. Необходимо очень грамотно сопровождать участников проекта, снижать барьеры для академических исследований, обеспечивать самостоятельность в выборе научного направления. Здесь главное — не «задушить» и «не перенасытить» молодого ученого, наоборот, развернуть и показать красоту научной деятельности. После окончания вуза у таких студентов имеется весомый багаж навыков, знаний, компетенций и, самое главное, видение траектории своего дальнейшего развития исключительно в регионе. Еще одно из имеющихся достоинств молодежных лабораторий — возможность реализовывать проекты, связанные с технологическими проектами, собственными бизнес-идеями, стартапами».