В Саранске над очисткой улично-дорожной сети от снега трудятся 55 единиц коммунальной техники и более 200 рабочих

Наш город

По информации городской Администрации, в первую очередь внимание уделяется очистке дорог, тротуаров, а также остановок общественного транспорта. Также проводится противогололёдная обработка городских общественных пространств.

В мэрии просят с пониманием отнестись к работе муниципальных предприятий и не оставлять транспортные средства на проезжих частях на долгое время.

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