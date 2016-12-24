В Саранске над очисткой улично-дорожной сети от снега трудятся 55 единиц коммунальной техники и более 200 рабочих

По информации городской Администрации, в первую очередь внимание уделяется очистке дорог, тротуаров, а также остановок общественного транспорта. Также проводится противогололёдная обработка городских общественных пространств.



В мэрии просят с пониманием отнестись к работе муниципальных предприятий и не оставлять транспортные средства на проезжих частях на долгое время.