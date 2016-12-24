В Саранске над очисткой улично-дорожной сети от снега трудятся 55 единиц коммунальной техники и более 200 рабочих

«Мы ждем нашего Героя на Родине!»
В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
По информации городской Администрации, в первую очередь внимание уделяется очистке дорог, тротуаров, а также остановок общественного транспорта. Также проводится противогололёдная обработка городских общественных пространств.
В мэрии просят с пониманием отнестись к работе муниципальных предприятий и не оставлять транспортные средства на проезжих частях на долгое время.
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В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
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