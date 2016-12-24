Прокурор республики проинспектировал проблемные объекты и провел личный прием граждан в четырех районах Мордовии

Прокурор республики Сергей Лапин с рабочей поездкой посетил Краснослободский, Атюрьевский, Темниковский и Ельниковский районы Мордовии. Об этом сообщает Прокуратура РМ.

В Краснослободском районе глава надзорного ведомства совместно с региональным министром строительства и архитектуры Алексеем Гришакиным проинспектировали строительство Краснослободского дома-интерната для престарелых и инвалидов и ход работ по ремонту здания поликлиники в г. Краснослободске.

Также был произведен осмотр строящегося за счет предоставленной субсидии в размере 93,3 млн. руб. многоквартирного дома, в котором администрация приобрела 41 жилое помещение для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В связи с тем, что местной администрацией за 14 дней до истечения срока реализации мероприятий по переселению не зарегистрировано право муниципальной собственности на эти помещения и не реализованы меры по передаче их гражданам, прокурором республики главе администрации Краснослободского городского поселения объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

В Атюрьевском районе Сергей Лапин с первым заместителем министра образования РМ Юлией Грызулиной осмотрели здание школы, с которого в середине ноября штормовым ветром сорвало часть кровельного покрытия. В целях недопущения нарушений прав обучающихся в образовательном учреждении главе Атюрьевского муниципального района объявлено предостережение.

В Темниковском районе прокурор республики обсудил с руководителем районной администрации Олегом Родайкиным вопросы пожарной безопасности. Сергей Лапин указал, что несмотря на наличие опасности перехода огня с территории Мордовского государственного заповедника на населенные пункты при стихийных природных пожарах, противопожарные минерализованные полосы на границе с территорией заповедника администрацией обустраиваются несвоевременно. При этом денежные средства на эти цели в проекте районного бюджета на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг. в достаточном объеме не запланированы. В этой связи главе муниципального образования объявлено предостережение.

В ходе рабочей поездки Сергей Лапин в каждом районе провел личный прием граждан. Сельских жителей в основном волновали проблемы в жилищно-коммунальной сфере, вопросы благоустройства, организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, ликвидации несанкционированных свалок и др.

По всем обращениям по поручению прокурора республики организованы проверки.