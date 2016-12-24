В Мордовии создадут центр по вопросам трудоустройства и реабилитации бойцов, которые возвращаются домой

«Мы ждем нашего Героя на Родине!»
В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
Об этом Глава Мордовии Артём Здунов сообщил в телеграм-канале и в своих аккаунтах в социальных сетях.
«Наш герой, участник спецоперации Дмитрий Аверкин поднял сегодня в разговоре проблему трудоустройства и реабилитации бойцов, которые возвращаются домой. Наша задача - помочь каждому. Для этого создадим центр, куда по принципу одного окна смогут обратиться наши военнослужащие и получить все необходимые консультации и поддержку. Поручил проработать этот вопрос правительству республики совместно с руководством муниципалитетов».
Поделиться в соц. сетях:
В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию