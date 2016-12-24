В Мордовии создадут центр по вопросам трудоустройства и реабилитации бойцов, которые возвращаются домой

Об этом Глава Мордовии Артём Здунов сообщил в телеграм-канале и в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Наш герой, участник спецоперации Дмитрий Аверкин поднял сегодня в разговоре проблему трудоустройства и реабилитации бойцов, которые возвращаются домой. Наша задача - помочь каждому. Для этого создадим центр, куда по принципу одного окна смогут обратиться наши военнослужащие и получить все необходимые консультации и поддержку. Поручил проработать этот вопрос правительству республики совместно с руководством муниципалитетов».