На площади Победы прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны

Во все времена российское воинство служило твердым оплотом государства, гарантом суверенитета и территориальной целостности страны. Наш народ всегда гордился своими защитниками, их доблестью и блестящими победами. Верные своему призванию и присяге, российские офицеры и сегодня – надежная опора нашей Родины.

9 декабря Мордовия вместе со всей страной отмечает День героев Отечества – праздник, посвященный тем, кто своим мужеством и героизмом заслужил звание Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, статус георгиевского кавалера и кавалера Ордена Славы.

В этот день на площади Победы столицы Мордовии прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В ней приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, и.о. Председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин, главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Михаил Сезганов, заместитель Председателя Госсобрания Мордовии Сергей Вдовин, Глава городского округа Саранск Игорь Асабин и митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Цветы к памятнику возложили кавалер двух Орденов Мужества Виталий Ломакин, награжденные медалью «За отвагу» Дмитрий Аверкин и Андрей Клемашов, вдова Героя России Надежда Тучина, а также военнослужащие и представители правоохранительных органов, военно-патриотических, общественных и молодежных организаций республики.

Мордовия гордится военной доблестью своих земляков. Уроженцы республики нерушимой стеной стояли за Родину в Первой Мировой и Великой Отечественной войнах, участвовали в боевых действий в зонах военных конфликтов на территории России и других государств.

Сейчас сыны мордовской земли, настоящие герои наших дней, с достоинством выполняют задачи специальной военной операции, ведут борьбу с нацизмом. Мордовия взрастила 124 Героя Советского Союза, 6 Героев Российской Федерации и 28 полных кавалеров ордена Славы.

Память героев, павших на полях сражений при выполнении своего долга, почтили минутой молчания.

«Отрадно, что молодые люди республики принимают участие в таких мероприятиях. Каждый должен знать и помнить историю страны, гордиться героями, посвятившими жизнь служению Родине. Настоящие герои нашего времени – добровольцы, которые помогают семьям наших бойцов, выполняющих священный долг перед Отечеством. Большое спасибо им за это», - сказал Артём Здунов.