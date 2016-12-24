В пресс-центре МВД по Республике Мордовия состоялась пресс-конференция, в рамках которой спикеры обсудили вопросы борьбы с коррупцией на территории региона.

Как отмечалось, в Мордовии за 11 месяцев этого года полицейскими задокументировано 200 коррупционных преступлений, в том числе пять совершенных группой лиц. Наложен арест на имущество и изъято предметов, имеющих отношение к преступной деятельности по фактам взяточничества на общую сумму 2,7 млн рублей. Задокументировано 106 фактов коммерческого подкупа, из которых 63 – в крупном и особо крупном размере.

Так, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора по строительству «Мордовской ипотечной корпорации», который получил от представителя коммерческой организации взятки в виде строительных материалов на сумму более 275 тыс. рублей.

Также расследованы и направлены в суд уголовные дела по фактам получения взяток начальником отдела материально-технического снабжения муниципального предприятия Саранска за продвижение интересов коммерческих организаций, на общую сумму более 166 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела о взятках в отношении должностных лиц региональных учреждений здравоохранения, которые используя служебное положение, получали денежные вознаграждение за фиктивную вакцинацию от короновирусной инфекции «Covid-19», с последующим внесением в официальную базу данных портала «Госуслуги» сведений о вакцинации.

За 11 месяцев 2022 года к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений привлечено 8 руководителей администраций городских и сельских поселений. Привлечены к уголовной ответственности 3 главы сельских администраций подготовившие и выдавшие фиктивные документы гражданам, на основании которых последние незаконно оформили свидетельства о регистрации прав собственности на недвижимое муниципальное имущество.

Направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования, которая под предлогом проведения переобучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках реализации регионального проекта завладела денежными средствами на общую сумму более 459 тысяч рублей, принадлежащими Министерству социальной защиты, труда и занятости населения РМ.

Кроме того, в текущем году в сфере реализации национального проекта «Здравоохранение» к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 292 УК РФ привлечены 6 врачей-терапевтов районных поликлиник, совершивших служебный подлог, путем внесения недостоверных сведений в официальные документы о прохождении гражданами диспансеризации.